سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 389.447 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.534% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.128% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 394.439 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 366.315 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.132%.