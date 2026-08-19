سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 0.841386 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.447% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.061% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 0.851689 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.791904 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.248%.