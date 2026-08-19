سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 8105.61 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.434% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.146% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 8220.18 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 7622.81 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.