سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 41.8238 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.358% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.256% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 42.5835 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 39.6305 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.139%.