سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 366.146 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.418% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.396% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 370.642 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 344.388 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.