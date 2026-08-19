سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى لجنيه جيرسي

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى لجنيه جيرسي حاليًا 0.0668994 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.283% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.295% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى لجنيه جيرسي بين أعلى مستوى 0.0677772 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.0629889 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.070%.