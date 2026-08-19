سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى جزيرة مان جنيه
هل تبحث عن أسعار صرف GHS التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة سيدي الغاني السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة سيدي الغاني عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف سيدي الغاني إلى إلى جزيرة مان جنيه
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GHS إلى IMP
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0677
|الأدنى
|0.0660
|المتوسط
|0.0671
|التغيير
|1.41%
يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى جزيرة مان جنيه حاليًا 0.0669093 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.268% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.311% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى جزيرة مان جنيه بين أعلى مستوى 0.0677772 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.0629889 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.070%.
GHS إلى IMP مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert سيدي الغاني to جنيه مانكس
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر IMP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert سيدي الغاني to جنيه مانكس
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر IMP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.