سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 6.67919 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.113% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.357% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 6.74552 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 6.22552 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.322%.