سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى اليورو حاليًا 0.0781914 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.378% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.151% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.0793282 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.0737355 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.058%.