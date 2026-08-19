سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 1.89177 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.371% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 4.887% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 1.92073 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 1.78849 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.050%.