سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 280.22 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.675% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 4.393% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 288.116 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 266.1 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.462%.