سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.073518 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.253% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.558% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.074578 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.0690604 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.054%.