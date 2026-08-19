سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 1.28006 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.238% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.528% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 1.29144 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.19967 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.531%.