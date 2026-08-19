سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.152788 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.467% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.050% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.155147 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.144208 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.064%.