جنيه جزر فوكلاند إلى روبية سريلانكي
تحويل FKP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / روبية سريلانكية
|1 FKP
|399.39500 LKR
|5 FKP
|1996.97500 LKR
|10 FKP
|3993.95000 LKR
|20 FKP
|7987.90000 LKR
|50 FKP
|19969.75000 LKR
|100 FKP
|39939.50000 LKR
|250 FKP
|99848.75000 LKR
|500 FKP
|199697.50000 LKR
|1000 FKP
|399395.00000 LKR
|2000 FKP
|798790.00000 LKR
|5000 FKP
|1996975.00000 LKR
|10000 FKP
|3993950.00000 LKR