جنيه جزر فوكلاند إلى روبية سريلانكي

تحويل FKP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 fkp
399395 lkr

1.00000 FKP = 399.39500 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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FKP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86851.064788.42021.438141.662040.96418.1859
1GBP1.1514111.2259101.8071.655881.913671.1099620.9394
1USD0.939250.815727183.04711.350751.561040.905417.0808
1INR0.01130960.009822460.012041410.01626490.0187970.01090220.205676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

FKP إلى USD

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FKP إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / روبية سريلانكية
1 FKP399.39500 LKR
5 FKP1996.97500 LKR
10 FKP3993.95000 LKR
20 FKP7987.90000 LKR
50 FKP19969.75000 LKR
100 FKP39939.50000 LKR
250 FKP99848.75000 LKR
500 FKP199697.50000 LKR
1000 FKP399395.00000 LKR
2000 FKP798790.00000 LKR
5000 FKP1996975.00000 LKR
10000 FKP3993950.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه جزر فوكلاند
1 LKR0.00250 FKP
5 LKR0.01252 FKP
10 LKR0.02504 FKP
20 LKR0.05008 FKP
50 LKR0.12519 FKP
100 LKR0.25038 FKP
250 LKR0.62595 FKP
500 LKR1.25189 FKP
1000 LKR2.50379 FKP
2000 LKR5.00758 FKP
5000 LKR12.51895 FKP
10000 LKR25.03790 FKP