Falkland Adaları poundundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile FKP → LKR çevirin

1.000 fkp
393.061 lkr

1.00000 FKP = 393.06100 LKR

02:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537951.0730589.05841.453071.653770.94991518.3416
1 GBP1.1712411.25675104.3051.701831.936891.1125821.4816
1 USD0.931950.795703182.99561.354151.541190.8852517.093
1 INR0.01122860.009587290.012048810.01631590.01856950.01066620.205951

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Falkland Adaları poundundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Sri Lanka Rupisi
1 FKP393.06100 LKR
5 FKP1965.30500 LKR
10 FKP3930.61000 LKR
20 FKP7861.22000 LKR
50 FKP19653.05000 LKR
100 FKP39306.10000 LKR
250 FKP98265.25000 LKR
500 FKP196530.50000 LKR
1000 FKP393061.00000 LKR
2000 FKP786122.00000 LKR
5000 FKP1965305.00000 LKR
10000 FKP3930610.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Falkland Adaları Poundu
1 LKR0.00254 FKP
5 LKR0.01272 FKP
10 LKR0.02544 FKP
20 LKR0.05088 FKP
50 LKR0.12721 FKP
100 LKR0.25441 FKP
250 LKR0.63603 FKP
500 LKR1.27207 FKP
1000 LKR2.54413 FKP
2000 LKR5.08826 FKP
5000 LKR12.72065 FKP
10000 LKR25.44130 FKP