100 Falkland Adaları poundundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile FKP → LKR çevirin

1,000£ FKP = 368,6Sr LKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 FKP → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek382,2110406,7840
Düşük368,6050368,6050
Ortalama378,0696388,1193
Değişim-3.55%-5.00%
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1 FKP → LKR istatistikleri

FKP → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 382,2110, en düşük 368,6050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 378,0696 oldu. FKP → LKR kurundaki değişiklik -3.55 değerindeydi.

FKP → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 406,7840, en düşük 368,6050 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 388,1193 oldu. FKP → LKR kurundaki değişiklik -5.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Sri Lanka Rupisi
1 FKP368,60500 LKR
5 FKP1.843,02500 LKR
10 FKP3.686,05000 LKR
20 FKP7.372,10000 LKR
50 FKP18.430,25000 LKR
100 FKP36.860,50000 LKR
250 FKP92.151,25000 LKR
500 FKP184.302,50000 LKR
1000 FKP368.605,00000 LKR
2000 FKP737.210,00000 LKR
5000 FKP1.843.025,00000 LKR
10000 FKP3.686.050,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Falkland Adaları Poundu
1 LKR0,00271 FKP
5 LKR0,01356 FKP
10 LKR0,02713 FKP
20 LKR0,05426 FKP
50 LKR0,13565 FKP
100 LKR0,27129 FKP
250 LKR0,67823 FKP
500 LKR1,35647 FKP
1000 LKR2,71293 FKP
2000 LKR5,42586 FKP
5000 LKR13,56465 FKP
10000 LKR27,12930 FKP