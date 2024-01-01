250 Sri Lanka rupisinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile LKR → FKP çevirin

250 lkr
0,64 fkp

1,000Sr LKR = 0,002575£ FKP

05:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00260,0027
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00260,0026
Değişim-0.94%-4.09%
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1 LKR → FKP istatistikleri

LKR → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → FKP kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

LKR → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → FKP kurundaki değişiklik -4.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7161,530,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6181,1080,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5621,9661,1871,7164,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Falkland Adaları Poundu
1 LKR0,00257 FKP
5 LKR0,01287 FKP
10 LKR0,02575 FKP
20 LKR0,05149 FKP
50 LKR0,12873 FKP
100 LKR0,25745 FKP
250 LKR0,64363 FKP
500 LKR1,28726 FKP
1000 LKR2,57451 FKP
2000 LKR5,14902 FKP
5000 LKR12,87255 FKP
10000 LKR25,74510 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Sri Lanka Rupisi
1 FKP388,42300 LKR
5 FKP1.942,11500 LKR
10 FKP3.884,23000 LKR
20 FKP7.768,46000 LKR
50 FKP19.421,15000 LKR
100 FKP38.842,30000 LKR
250 FKP97.105,75000 LKR
500 FKP194.211,50000 LKR
1000 FKP388.423,00000 LKR
2000 FKP776.846,00000 LKR
5000 FKP1.942.115,00000 LKR
10000 FKP3.884.230,00000 LKR