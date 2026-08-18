سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 255.292 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.153% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.336% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 256.696 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 254.302 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.304%.