سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 53.3536 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.032% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.281% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 53.504 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 53.261 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.256%.