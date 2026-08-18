سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 1.99623 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.156% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 1.99624 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 1.98086 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.770%.