سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.766919 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.563% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.061% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.770507 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.759602 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.356%.