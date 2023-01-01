دولار فيجي إلى روبية موريشية

تحويل FJD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٩٬٦٧٠٫٦٠ mur

1.00000 FJD = 19.67060 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:55 UTC
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FJD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064888.40521.438071.661670.9648518.1917
1GBP1.1548711.2298102.1041.660911.919161.1142721.0106
1USD0.939150.81314183.02521.350551.560550.9060517.0846
1INR0.01131150.00979390.012044510.01626670.01879610.0109130.205776

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Mauritian Rupee
1 FJD19.67060 MUR
5 FJD98.35300 MUR
10 FJD196.70600 MUR
20 FJD393.41200 MUR
50 FJD983.53000 MUR
100 FJD1967.06000 MUR
250 FJD4917.65000 MUR
500 FJD9835.30000 MUR
1000 FJD19670.60000 MUR
2000 FJD39341.20000 MUR
5000 FJD98353.00000 MUR
10000 FJD196706.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار فيجي
1 MUR0.05084 FJD
5 MUR0.25419 FJD
10 MUR0.50837 FJD
20 MUR1.01675 FJD
50 MUR2.54187 FJD
100 MUR5.08374 FJD
250 MUR12.70935 FJD
500 MUR25.41870 FJD
1000 MUR50.83740 FJD
2000 MUR101.67480 FJD
5000 MUR254.18700 FJD
10000 MUR508.37400 FJD