جنيه مصري إلى لوتي ليسوتو

تحويل EGP إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
609.66 lsl

1.00000 EGP = 0.60966 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:24 UTC
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EGP إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Lesotho Loti
1 EGP0.60966 LSL
5 EGP3.04831 LSL
10 EGP6.09662 LSL
20 EGP12.19324 LSL
50 EGP30.48310 LSL
100 EGP60.96620 LSL
250 EGP152.41550 LSL
500 EGP304.83100 LSL
1000 EGP609.66200 LSL
2000 EGP1219.32400 LSL
5000 EGP3048.31000 LSL
10000 EGP6096.62000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / جنيه مصري
1 LSL1.64025 EGP
5 LSL8.20125 EGP
10 LSL16.40250 EGP
20 LSL32.80500 EGP
50 LSL82.01250 EGP
100 LSL164.02500 EGP
250 LSL410.06250 EGP
500 LSL820.12500 EGP
1000 LSL1640.25000 EGP
2000 LSL3280.50000 EGP
5000 LSL8201.25000 EGP
10000 LSL16402.50000 EGP