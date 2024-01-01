Египетские фунты в лесотские лоти

Сконвертируйте EGP в LSL по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = L0,3567 LSL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к LSL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LSL
1 EGP в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36510,3717
Низкий0,35100,3510
В среднем0,36060,3627
Изменение-1.12%-4.04%
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Соотношение 1 EGP к LSL

За последние 30 дней максимальный курс EGP к LSL составил 0,3651, а минимальный — 0,3510. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3606. Изменение курса EGP к LSL в процентном соотношении составило -1.12.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к LSL составил 0,3717, а минимальный — 0,3510. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3627. Изменение курса EGP к LSL в процентном соотношении составило -4.04.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Лесотский лоти
1 EGP0,35669 LSL
5 EGP1,78346 LSL
10 EGP3,56692 LSL
20 EGP7,13384 LSL
50 EGP17,83460 LSL
100 EGP35,66920 LSL
250 EGP89,17300 LSL
500 EGP178,34600 LSL
1000 EGP356,69200 LSL
2000 EGP713,38400 LSL
5000 EGP1 783,46000 LSL
10000 EGP3 566,92000 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Египетский фунт
1 LSL2,80354 EGP
5 LSL14,01770 EGP
10 LSL28,03540 EGP
20 LSL56,07080 EGP
50 LSL140,17700 EGP
100 LSL280,35400 EGP
250 LSL700,88500 EGP
500 LSL1 401,77000 EGP
1000 LSL2 803,54000 EGP
2000 LSL5 607,08000 EGP
5000 LSL14 017,70000 EGP
10000 LSL28 035,40000 EGP