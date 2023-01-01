جنيه مصري إلى ليرة لبنانية

تحويل EGP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٨٦٬٠١٥ lbp

1.00000 EGP = 486.01500 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065888.50991.439151.662970.964418.2056
1GBP1.1535411.2294102.0961.660061.918241.1124721.0001
1USD0.938250.813405183.04551.35031.560310.904917.0816
1INR0.01129820.009794690.012041610.01625980.01878860.01089640.20569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه لبناني
1 EGP486.01500 LBP
5 EGP2430.07500 LBP
10 EGP4860.15000 LBP
20 EGP9720.30000 LBP
50 EGP24300.75000 LBP
100 EGP48601.50000 LBP
250 EGP121503.75000 LBP
500 EGP243007.50000 LBP
1000 EGP486015.00000 LBP
2000 EGP972030.00000 LBP
5000 EGP2430075.00000 LBP
10000 EGP4860150.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه مصري
1 LBP0.00206 EGP
5 LBP0.01029 EGP
10 LBP0.02058 EGP
20 LBP0.04115 EGP
50 LBP0.10288 EGP
100 LBP0.20575 EGP
250 LBP0.51439 EGP
500 LBP1.02877 EGP
1000 LBP2.05755 EGP
2000 LBP4.11510 EGP
5000 LBP10.28775 EGP
10000 LBP20.57550 EGP