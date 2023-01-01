جنيه مصري إلى ليرة لبنانية
تحويل EGP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه مصري إلى ليرة لبنانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه لبناني
|1 EGP
|486.01500 LBP
|5 EGP
|2430.07500 LBP
|10 EGP
|4860.15000 LBP
|20 EGP
|9720.30000 LBP
|50 EGP
|24300.75000 LBP
|100 EGP
|48601.50000 LBP
|250 EGP
|121503.75000 LBP
|500 EGP
|243007.50000 LBP
|1000 EGP
|486015.00000 LBP
|2000 EGP
|972030.00000 LBP
|5000 EGP
|2430075.00000 LBP
|10000 EGP
|4860150.00000 LBP