Египетские фунты в ливанские фунты

Сконвертируйте EGP в LBP по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ل.ل.1 817 LBP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к LBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LBP
1 EGP в LBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 843,85001 856,4300
Низкий1 815,31001 813,0900
В среднем1 835,00331 840,0157
Изменение-1.42%-0.05%
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Соотношение 1 EGP к LBP

За последние 30 дней максимальный курс EGP к LBP составил 1 843,8500, а минимальный — 1 815,3100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 835,0033. Изменение курса EGP к LBP в процентном соотношении составило -1.42.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к LBP составил 1 856,4300, а минимальный — 1 813,0900. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 840,0157. Изменение курса EGP к LBP в процентном соотношении составило -0.05.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в ливанские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Ливанский фунт
1 EGP1 816,70000 LBP
5 EGP9 083,50000 LBP
10 EGP18 167,00000 LBP
20 EGP36 334,00000 LBP
50 EGP90 835,00000 LBP
100 EGP181 670,00000 LBP
250 EGP454 175,00000 LBP
500 EGP908 350,00000 LBP
1000 EGP1 816 700,00000 LBP
2000 EGP3 633 400,00000 LBP
5000 EGP9 083 500,00000 LBP
10000 EGP18 167 000,00000 LBP
Обменные курсы Ливанский фунт / Египетский фунт
1 LBP0,00055 EGP
5 LBP0,00275 EGP
10 LBP0,00550 EGP
20 LBP0,01101 EGP
50 LBP0,02752 EGP
100 LBP0,05504 EGP
250 LBP0,13761 EGP
500 LBP0,27522 EGP
1000 LBP0,55045 EGP
2000 LBP1,10090 EGP
5000 LBP2,75225 EGP
10000 LBP5,50449 EGP