جنيه مصري إلى يوان صيني

تحويل EGP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
236.44 cny

1.00000 EGP = 0.23644 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:6 UTC
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EGP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Chinese Yuan RMB
1 EGP0.23644 CNY
5 EGP1.18217 CNY
10 EGP2.36435 CNY
20 EGP4.72870 CNY
50 EGP11.82175 CNY
100 EGP23.64350 CNY
250 EGP59.10875 CNY
500 EGP118.21750 CNY
1000 EGP236.43500 CNY
2000 EGP472.87000 CNY
5000 EGP1182.17500 CNY
10000 EGP2364.35000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه مصري
1 CNY4.22949 EGP
5 CNY21.14745 EGP
10 CNY42.29490 EGP
20 CNY84.58980 EGP
50 CNY211.47450 EGP
100 CNY422.94900 EGP
250 CNY1057.37250 EGP
500 CNY2114.74500 EGP
1000 CNY4229.49000 EGP
2000 CNY8458.98000 EGP
5000 CNY21147.45000 EGP
10000 CNY42294.90000 EGP