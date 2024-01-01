Египетские фунты в китайские юани

Сконвертируйте EGP в CNY по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ¥0,1457 CNY

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к CNY

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 EGP в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14660,1472
Низкий0,14460,1444
В среднем0,14590,1459
Изменение0.06%0.15%
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Соотношение 1 EGP к CNY

За последние 30 дней максимальный курс EGP к CNY составил 0,1466, а минимальный — 0,1446. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1459. Изменение курса EGP к CNY в процентном соотношении составило 0.06.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к CNY составил 0,1472, а минимальный — 0,1444. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1459. Изменение курса EGP к CNY в процентном соотношении составило 0.15.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Китайский юань RMB
1 EGP0,14574 CNY
5 EGP0,72872 CNY
10 EGP1,45744 CNY
20 EGP2,91488 CNY
50 EGP7,28720 CNY
100 EGP14,57440 CNY
250 EGP36,43600 CNY
500 EGP72,87200 CNY
1000 EGP145,74400 CNY
2000 EGP291,48800 CNY
5000 EGP728,72000 CNY
10000 EGP1 457,44000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Египетский фунт
1 CNY6,86133 EGP
5 CNY34,30665 EGP
10 CNY68,61330 EGP
20 CNY137,22660 EGP
50 CNY343,06650 EGP
100 CNY686,13300 EGP
250 CNY1 715,33250 EGP
500 CNY3 430,66500 EGP
1000 CNY6 861,33000 EGP
2000 CNY13 722,66000 EGP
5000 CNY34 306,65000 EGP
10000 CNY68 613,30000 EGP