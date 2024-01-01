История обменного курса египетский фунт–китайские юани

Обменный курс египетских фунта/китайские юани сейчас составляет 0,146, отражая изменение в размере 0.030% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.048% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/китайские юани колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,146, и минимумом, равным 0,145, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.719%.