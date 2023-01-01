دينار جزائري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل DZD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٦٦٫٣٦ uah

1.00000 DZD = 0.26636 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 10:13 UTC
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DZD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065288.47391.438131.66230.9650518.1992
1GBP1.153411.2286102.0461.658731.917291.1130920.9909
1USD0.93880.813935183.05851.35011.560550.9059517.0852
1INR0.01130280.009799530.012039710.01625480.01878860.01090740.205701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 DZD0.26636 UAH
5 DZD1.33182 UAH
10 DZD2.66364 UAH
20 DZD5.32728 UAH
50 DZD13.31820 UAH
100 DZD26.63640 UAH
250 DZD66.59100 UAH
500 DZD133.18200 UAH
1000 DZD266.36400 UAH
2000 DZD532.72800 UAH
5000 DZD1331.82000 UAH
10000 DZD2663.64000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Algerian Dinar
1 UAH3.75426 DZD
5 UAH18.77130 DZD
10 UAH37.54260 DZD
20 UAH75.08520 DZD
50 UAH187.71300 DZD
100 UAH375.42600 DZD
250 UAH938.56500 DZD
500 UAH1877.13000 DZD
1000 UAH3754.26000 DZD
2000 UAH7508.52000 DZD
5000 UAH18771.30000 DZD
10000 UAH37542.60000 DZD