Алжирские динары в украинские гривны

Сконвертируйте DZD в UAH по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ₴0,3088 UAH

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 DZD в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,30960,3118
Низкий0,30730,3033
В среднем0,30810,3081
Изменение0.12%1.80%
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Соотношение 1 DZD к UAH

За последние 30 дней максимальный курс DZD к UAH составил 0,3096, а минимальный — 0,3073. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3081. Изменение курса DZD к UAH в процентном соотношении составило 0.12.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к UAH составил 0,3118, а минимальный — 0,3033. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3081. Изменение курса DZD к UAH в процентном соотношении составило 1.80.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Украинская гривна
1 DZD0,30876 UAH
5 DZD1,54381 UAH
10 DZD3,08762 UAH
20 DZD6,17524 UAH
50 DZD15,43810 UAH
100 DZD30,87620 UAH
250 DZD77,19050 UAH
500 DZD154,38100 UAH
1000 DZD308,76200 UAH
2000 DZD617,52400 UAH
5000 DZD1 543,81000 UAH
10000 DZD3 087,62000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Алжирский динар
1 UAH3,23874 DZD
5 UAH16,19370 DZD
10 UAH32,38740 DZD
20 UAH64,77480 DZD
50 UAH161,93700 DZD
100 UAH323,87400 DZD
250 UAH809,68500 DZD
500 UAH1 619,37000 DZD
1000 UAH3 238,74000 DZD
2000 UAH6 477,48000 DZD
5000 UAH16 193,70000 DZD
10000 UAH32 387,40000 DZD