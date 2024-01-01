5 украинских гривен в алжирские динары

Сконвертируйте UAH в DZD по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = دج3,246 DZD

Среднерыночный курс в 02:39
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График изменения обменного курса UAH к DZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DZD
1 UAH в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,25443,2918
Низкий3,23023,2070
В среднем3,24553,2449
Изменение0.09%-0.85%
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Соотношение 1 UAH к DZD

За последние 30 дней максимальный курс UAH к DZD составил 3,2544, а минимальный — 3,2302. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,2455. Изменение курса UAH к DZD в процентном соотношении составило 0.09.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к DZD составил 3,2918, а минимальный — 3,2070. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,2449. Изменение курса UAH к DZD в процентном соотношении составило -0.85.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4130,7741,3281,39217,6281,518
1 EUR1,072190,50,831,4241,49218,8991,628
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,0211,7161,79822,7661,961

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Алжирский динар
1 UAH3,24643 DZD
5 UAH16,23215 DZD
10 UAH32,46430 DZD
20 UAH64,92860 DZD
50 UAH162,32150 DZD
100 UAH324,64300 DZD
250 UAH811,60750 DZD
500 UAH1 623,21500 DZD
1000 UAH3 246,43000 DZD
2000 UAH6 492,86000 DZD
5000 UAH16 232,15000 DZD
10000 UAH32 464,30000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Украинская гривна
1 DZD0,30803 UAH
5 DZD1,54016 UAH
10 DZD3,08031 UAH
20 DZD6,16062 UAH
50 DZD15,40155 UAH
100 DZD30,80310 UAH
250 DZD77,00775 UAH
500 DZD154,01550 UAH
1000 DZD308,03100 UAH
2000 DZD616,06200 UAH
5000 DZD1 540,15500 UAH
10000 DZD3 080,31000 UAH