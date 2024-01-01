Cezayir dinarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile DZD → UAH çevirin

1.000 dzd
281,20 uah

1.00000 DZD = 0.28120 UAH

01:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539951.0728589.09651.453231.654990.95007518.3442
1 GBP1.1709711.25625104.3271.701651.937911.1125121.4801
1 USD0.93210.79602183.04661.354551.542610.8855517.0986
1 INR0.01122380.009585220.012041410.01631070.01857530.01066330.205892

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Cezayir dinarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 DZD0.28120 UAH
5 DZD1.40602 UAH
10 DZD2.81203 UAH
20 DZD5.62406 UAH
50 DZD14.06015 UAH
100 DZD28.12030 UAH
250 DZD70.30075 UAH
500 DZD140.60150 UAH
1000 DZD281.20300 UAH
2000 DZD562.40600 UAH
5000 DZD1406.01500 UAH
10000 DZD2812.03000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Cezayir Dinarı
1 UAH3.55615 DZD
5 UAH17.78075 DZD
10 UAH35.56150 DZD
20 UAH71.12300 DZD
50 UAH177.80750 DZD
100 UAH355.61500 DZD
250 UAH889.03750 DZD
500 UAH1778.07500 DZD
1000 UAH3556.15000 DZD
2000 UAH7112.30000 DZD
5000 UAH17780.75000 DZD
10000 UAH35561.50000 DZD