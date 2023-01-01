bin Ukrayna grivnasından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile UAH → DZD çevirin

1.000 uah
3.756,31 dzd

1.00000 UAH = 3.75631 DZD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UAH → DZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 DZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Ukrayna grivnasından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Cezayir Dinarı
1 UAH3.75631 DZD
5 UAH18.78155 DZD
10 UAH37.56310 DZD
20 UAH75.12620 DZD
50 UAH187.81550 DZD
100 UAH375.63100 DZD
250 UAH939.07750 DZD
500 UAH1878.15500 DZD
1000 UAH3756.31000 DZD
2000 UAH7512.62000 DZD
5000 UAH18781.55000 DZD
10000 UAH37563.10000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 DZD0.26622 UAH
5 DZD1.33109 UAH
10 DZD2.66219 UAH
20 DZD5.32438 UAH
50 DZD13.31095 UAH
100 DZD26.62190 UAH
250 DZD66.55475 UAH
500 DZD133.10950 UAH
1000 DZD266.21900 UAH
2000 DZD532.43800 UAH
5000 DZD1331.09500 UAH
10000 DZD2662.19000 UAH