دينار جزائري إلى يوان صيني

تحويل DZD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٥٣٫٢٤ cny

1.00000 DZD = 0.05324 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:2 UTC
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DZD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065388.50941.4381.662970.965818.2
1GBP1.1537411.229102.111.658971.918511.1142820.9967
1USD0.93870.81367183.0841.349851.561040.906617.0844
1INR0.01129820.009793340.01203610.01624680.01878870.01091180.205628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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DZD إلى INR

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DZD إلى RUB

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Chinese Yuan RMB
1 DZD0.05324 CNY
5 DZD0.26621 CNY
10 DZD0.53241 CNY
20 DZD1.06483 CNY
50 DZD2.66207 CNY
100 DZD5.32413 CNY
250 DZD13.31032 CNY
500 DZD26.62065 CNY
1000 DZD53.24130 CNY
2000 DZD106.48260 CNY
5000 DZD266.20650 CNY
10000 DZD532.41300 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Algerian Dinar
1 CNY18.78240 DZD
5 CNY93.91200 DZD
10 CNY187.82400 DZD
20 CNY375.64800 DZD
50 CNY939.12000 DZD
100 CNY1878.24000 DZD
250 CNY4695.60000 DZD
500 CNY9391.20000 DZD
1000 CNY18782.40000 DZD
2000 CNY37564.80000 DZD
5000 CNY93912.00000 DZD
10000 CNY187824.00000 DZD