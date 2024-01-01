Алжирские динары в китайские юани

Сконвертируйте DZD в CNY по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ¥0,05391 CNY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 DZD в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05390,0539
Низкий0,05310,0528
В среднем0,05340,0533
Изменение1.28%1.16%
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Соотношение 1 DZD к CNY

За последние 30 дней максимальный курс DZD к CNY составил 0,0539, а минимальный — 0,0531. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0534. Изменение курса DZD к CNY в процентном соотношении составило 1.28.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к CNY составил 0,0539, а минимальный — 0,0528. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0533. Изменение курса DZD к CNY в процентном соотношении составило 1.16.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Китайский юань RMB
1 DZD0,05391 CNY
5 DZD0,26954 CNY
10 DZD0,53908 CNY
20 DZD1,07815 CNY
50 DZD2,69539 CNY
100 DZD5,39077 CNY
250 DZD13,47693 CNY
500 DZD26,95385 CNY
1000 DZD53,90770 CNY
2000 DZD107,81540 CNY
5000 DZD269,53850 CNY
10000 DZD539,07700 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Алжирский динар
1 CNY18,55020 DZD
5 CNY92,75100 DZD
10 CNY185,50200 DZD
20 CNY371,00400 DZD
50 CNY927,51000 DZD
100 CNY1 855,02000 DZD
250 CNY4 637,55000 DZD
500 CNY9 275,10000 DZD
1000 CNY18 550,20000 DZD
2000 CNY37 100,40000 DZD
5000 CNY92 751,00000 DZD
10000 CNY185 502,00000 DZD