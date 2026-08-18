سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 15.9854 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.006% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 15.9919 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 15.9607 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.150%.