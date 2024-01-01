История обменного курса датская крона–тихоокеанские франки

Обменный курс датские кроны/тихоокеанские франки сейчас составляет 15,932, отражая изменение в размере -0.139% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.495% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 16,083, и минимумом, равным 15,862, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.537%.