سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى بيزو أوروغواي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 6.25002 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.708% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.500% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 6.25393 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 6.17314 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.691%.