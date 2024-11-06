История обменного курса датская крона–уругвайские песо

Обменный курс датские кроны/уругвайские песо сейчас составляет 6,062, отражая изменение в размере 0.737% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.294% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/уругвайские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 6,099, и минимумом, равным 5,959, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.039%.