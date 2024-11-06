датская крона уругвайские песо История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса датская крона уругвайские песо. Это сводная страница датская крона (DKK) уругвайские песо (UYU) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные DKK и UYU за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
График изменения обменного курса DKK к UYU
1 DKK = 6,06215 UYU
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
История обменного курса датская крона–уругвайские песо
Обменный курс датские кроны/уругвайские песо сейчас составляет 6,062, отражая изменение в размере 0.737% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.294% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс датская крона/уругвайские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 6,099, и минимумом, равным 5,959, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.039%.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из датских крон в уругвайские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.