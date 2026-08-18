سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 4.92741 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.448% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.036% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 4.98105 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.92741 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.346%.