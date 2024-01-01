丹麥克朗兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌新台幣的匯率目前為4.776，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.008%。

在過去一星期，丹麥克朗兌新台幣的匯率波動，在22-07-2024高見4.801，並在24-07-2024低見4.767。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.141%。