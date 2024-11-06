История обменного курса датская крона–новые тайваньские доллары

Обменный курс датские кроны/новые тайваньские доллары сейчас составляет 4,617, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.450% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 4,684, и минимумом, равным 4,611, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.876%.