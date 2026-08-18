سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.363215 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.192% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.651% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.365802 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.358883 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.427%.