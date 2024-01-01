丹麥克朗兌湯加帕安加匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌湯加帕安加的匯率目前為0.342，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.527%。

在過去一星期，丹麥克朗兌湯加帕安加的匯率波動，在26-07-2024高見0.347，並在25-07-2024低見0.336。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了2.353%。