سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 1.42819 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.389% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.416% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 1.42921 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.41791 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.320%.