丹麥克朗兌塔吉克斯坦索莫尼匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率目前為1.553，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.266%。

在過去一星期，丹麥克朗兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率波動，在21-07-2024高見1.559，並在25-07-2024低見1.548。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.270%。