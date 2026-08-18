سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 5.11809 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.155% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.417% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 5.1325 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5.09479 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.126%.