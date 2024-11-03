История обменного курса датская крона–тайские баты

Обменный курс датские кроны/тайские баты сейчас составляет 4,925, отражая изменение в размере -0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.181% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/тайские баты колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 4,956, и минимумом, равным 4,897, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.446%.