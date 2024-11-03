датская крона тайские баты История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса датская крона тайские баты. Это сводная страница датская крона (DKK) тайские баты (THB) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные DKK и THB за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
График изменения обменного курса DKK к THB
1 DKK = 4,92475 THB
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История обменного курса датская крона–тайские баты
Обменный курс датские кроны/тайские баты сейчас составляет 4,925, отражая изменение в размере -0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.181% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс датская крона/тайские баты колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 4,956, и минимумом, равным 4,897, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.446%.
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Как произвести расчет конвертации из датских крон в тайские баты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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